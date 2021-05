Paciente infectado com variante indiana do coronavírus piora e é intubado no Maranhão

O paciente internado no Maranhão infectado pela cepa do coronavírus Sars-Cov-2 primeiramente identificada na Índia apresentou uma piora em seu quadro de saúde e foi intubado. A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do estado, Carlos Eduardo Lula, em entrevista à GloboNews.

Ainda de acordo com o secretário, os demais tripulantes do navio ancorado em São Luís que tiveram teste positivo para Covid-19 permanecem com sintomas leves ou assintomáticos. Ao todo, o navio Shandong da Zhi que veio da África do Sul e foi fretado pela Vale para entregar minério de ferro em São Luís, tinha 24 tripulantes, sendo que até o momento apenas nove não receberam o diagnóstico da doença.

"Os demais tripulantes devem ser testados hoje para mais uma vez se entender como está sendo a contaminação", disse Carlos Lula. Com exceção do paciente intubado em um hospital de São Luis, os demais tripulantes seguem no navio, sendo monitorados por uma equipe da secretaria.

Segundo Carlos Lula, o governo do Maranhão tem promovido testagem com toda a equipe médica que tem contato com o paciente infectado pela nova variante. De 85 amostras coletadas, pelo menos 40 já tiveram resultado divulgado - todas com resultado negativo.

O secretário afirmou que providências estão sendo tomadas para que a variante, considerada de alta transmissibilidade e ainda com seus efeitos sendo pesquisados, não se espalhe. "Não podemos ter uma terceira onda com uma variante dessas, por isso toda nossa preocupação para evitar transmissão local", disse.