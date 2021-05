Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão de recuperados da Covid-19

O Rio Grande do Sul ultrapassou nesta semana a marca de 1 milhão de pessoas recuperadas da Covid-19. O número de infectados em acompanhamento é de 19.646 (2% do total de casos). Com o registro de novas 5.388 notificações da doença, o Estado totaliza nesta sexta-feira (21) 1.054.119 casos confirmados, sendo que, deste total, 27.286 pessoas não resistiram e vieram a óbito. Ao todo, são 1.007.106 recuperados, 96% do total de casos.

O último dia da semana inda teve registro de 119 mortes confirmadas pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde. Ainda de acordo com o balanço do governo, a taxa de ocupação das UTIs nos hospitais gaúchos está em 80,1%. Ao todo, 1.637 dos 2.734 pacientes internados em 3.412 leitos de unidades de tratamento intensivo são portadores do novo coronavírus.

Dentre os infectados pela doença, 32.626 são profissionais da Saúde. Outro grupo que teve alto volume de contaminação foi o de imigrantes, com 21.255 casos. A Capital soma 124,5 mil casos desde março de 2020. Nesta sexta-feira, as notificações de positivados para a doença em Porto Alegre alcançaram a marca de 389 pessoas. Na cidade de Caxias do Sul, onde o índice de contaminados vem se mantendo alto, outros 155 novos casos foram confirmados. Canoas, que também vem apresentando grande volume de casos, registrou 251 notificações.