Internações por Covid-19 em leitos clínicos voltam a subir no RS

A pandemia do novo coronavírus não acabou. E, ao que parece, no Brasil e, mais especificamente, no Rio Grande do Sul, está longe de acabar. É isso que indicam os números de internações em leitos clínicos de pacientes com Covid-19. Desde o dia 8 de maio, as hospitalizações de pacientes com a doença voltaram a subir no Estado.

As internações em leitos clínicos – para pessoas que precisam de atendimento médico, mas não estão em condição grave – vinham em queda no RS desde o dia 12 de março, quando atingiu o ápice de toda a pandemia, com 5.435 pessoas hospitalizadas. Ao todo, foram 57 dias consecutivos de redução no número de pacientes.

Um detalhe chama atenção quando se analisa a curva de internações em leitos clínicos no Estado. As hospitalizações voltaram a subir exatos 11 dias depois que o governador Eduardo Leite aboliu a bandeira preta, via decreto, estabelecendo a bandeira vermelha e, consequentemente, liberando diversas atividades no Rio Grande do Sul em um processo que, por fim, acabou liquidando com o sistema do distanciamento controlado.

No dia 27 de abril, o governo acabou com a bandeira preta em todo o território gaúcho, estabelecendo a bandeira vermelha. No dia 8 de maio, a curva de internações mudou, passando a mostrar um crescimento, indicando um impacto direto da decisão política tomada 11 dias antes.

Ao todo, nesta sexta-feira (21), o Estado tem 3.987 pessoas hospitalizadas com diagnóstico confirmado para o novo coronavírus. Deste total, 1.620 estão em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) em estado grave. O percentual de ocupação das UTIs gaúchas é de 80,3%.