Pessoas com sintomas de Covid-19 terão teleconsulta gratuita em Porto Alegre

A partir desta quinta-feira (20), a população de Porto Alegre terá mais uma ferramenta para o cuidado com a saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. A prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), passará a oferecer orientações e consultas à distância para pessoas com sintomas de Covid-19.