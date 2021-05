Comorbidades: Porto Alegre amplia vacinação para pessoas a partir de 18 anos

A vacinação com a primeira dose contra a Covid-19 para grupo com comorbidades será ampliada para pessoas com 18 anos ou mais a partir desta quarta-feira (19), em Porto Alegre. Pessoas com 60 anos ou mais também podem procurar os locais de vacinação. A imunização para esses grupos ocorre em 33 unidades de saúde e 20 farmácias credenciadas, além da tenda e drive-thru (confira os locais no fim do texto).

Deverão ser apresentados documento de identificação com CPF, comprovante de residência em Porto Alegre e atestado, laudo médico ou receita (com cópia) comprovando a comorbidade para garantir a imunização.

Já a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac segue para pessoas com 65 anos ou mais nesta quarta. A imunização acontece em 12 unidades de saúde, na tenda localizada junto ao Shopping Bourbon Country, e no drive-thru no estacionamento da Pucrs.

Nas unidades de saúde, o horário de atendimento é das 8h às 17h. Já na tenda e no drive-thru, das 9h às 17h. Para receber a segunda dose é necessário levar documento de identidade com CPF e o cartão de vacinação recebido no ato da primeira dose.

Locais para tomar a primeira dose:

Nas 33 unidades de saúde

Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Saúde Vila dos Comerciários (rua Moab Caldas, 400, área 11, bairro Santa Tereza)

SAE do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro Histórico), das 8h às 17h, para pessoas com HIV

Nas 20 farmácias parceiras

Tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, das 9h às 17h

Drive-thru da Pucrs, das 9h Às 17h

Locais para tomar a segunda dose da Coronavac:

Tenda no estacionamento externo do Shopping Bourbon Country, das 9h às 17h - Acesso exclusivo para pedestres (não é um drive-thru) pelas entradas das ruas Thadeu Onar

Drive-thru da Pucrs, das 9h às 17h - Avenida Ipiranga, 6.681, entrada ao lado do Museu da Pucrs

- Avenida Ipiranga, 6.681, entrada ao lado do Museu da Pucrs Nas 12 Unidades de Saúde (ver lista abaixo), das 8h Às 17h: - US Belém Novo - Rua Florêncio Farias,195 - Bairro Belém Novo - US Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga - US Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves - Centro de Saúde Sta Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico - Centro de saúde Modelo - Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana - US Sta Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília - Centro de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Bairro Passo da Areia - US Glória - Avenida Oscar Pereira, 3229 - Glória - US Moab Caldas - Avenida Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza - US Camaquã- Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã - US São Carlos - Avenida Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon - US Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Locais para tomar a segunda dose de Astrazeneca/Oxford