Rio Grande do Sul segue liderando ranking nacional de vacinação contra a Covid-19

A vacinação contra o novo coronavírus avança, ainda que lentamente, em todo o Brasil. Conforme o painel oficial do Ministério da Saúde, 15,76% da população brasileira já foi vacinada contra a Covid-19 (33.382.144 pessoas). Dentro do cenário nacional de imunização, o Rio Grande do Sul se mantém como maior destaque. O Estado é o que vacinou, até o momento, o maior percentual de sua população.

Conforme o Ministério da Saúde, 23,10% da população gaúcha já recebeu a primeira dose da vacina. Em segundo lugar, está o Mato Grosso do Sul, onde 20,52% da população foi imunizada, seguido por Espírito Santo (18,91%) e Paraíba (18,34%).

último levantamento feito pelo Jornal do Comércio Em comparação com o, um mês atrás, a Bahia perdeu posições, caindo do segundo para o sétimo lugar. Já o Mato Grosso do Sul subiu do nono para o segundo lugar.

Na ponta inversa do ranking está o Pará, onde somente 11,15% da população local recebeu a dose 1 da vacina contra a Covid-19. Na sequência, vêm Rondônia (11,26%) e Roraima (11,37%).

O Ministério da Saúde já distribuiu um total de 82.893.613 doses da vacina para todos os estados brasileiros. Destas, 49.271.180 foram aplicadas.

Em números absolutos, São Paulo é o estado que mais pessoas vacinou (6.852.779), seguido por Minas Gerais (3.494.520) e pelo Rio de Janeiro (3.017.774). O estado onde menos pessoas foram vacinadas é Roraima, onde 71.807 pessoas receberam o imunizante.