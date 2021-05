População não vacinada registra aumento no número de óbitos por Covid-19 no RS

Os Cartórios de Registro Civil do Rio Grande do Sul registraram números no mês de abril que apontam para a necessidade urgente da ampliação da vacinação contra o novo coronavírus. Os órgãos tiveram um aumento percentual de mais de 100% no número de registro óbitos por Covid-19 de pessoas mais jovens, na faixa etária entre 20 e 59 anos e, um pouco menor, na faixa dos 60 aos 69 anos.

No Rio Grande do Sul, a faixa etária que registrou o maior percentual de aumento em relação à média desde o início da pandemia foi a da população entre 20 e 29 anos, com crescimento percentual de 101% nas mortes por Covid-19 em relação à média de mortes desta faixa etária desde o início da pandemia. A população de 40 e 49 anos, também registrou crescimento, de 94% no número de óbitos em abril na comparação com o período que vai de março de 2020 a março de 2021

Portal da Transparência do Registro Civil Os dados constam no, base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos Cartórios de Registro Civil do País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), cruzados com os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro Civil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na sequência, a faixa etária que vai dos 30 aos 39 anos viu o número de óbitos em abril crescer 39% em relação à média para esta faixa etária desde o início da pandemia. Outra faixa etária que registrou crescimento foi a de pessoas entre 50 e 59 anos, com óbitos aumentando 80% em relação à média desde o começo da pandemia.

Ainda em crescimento, mas em patamares inferiores, a população entre 60 e 69 anos registrou aumento de mortes de 33% em relação à média desta idade no período, mas com uma diminuição de falecimentos, passando de 2.130 em março para 1.281 em abril. Nas demais faixas etárias, já vacinadas, o número de óbitos caiu em relação à média desde o início da pandemia, reduzindo 5% na faixa entre 70 e 79 anos, 63% entre 80 e 89 anos, e 64% na população entre 90 e 99 anos.