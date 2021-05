RS recebe 190 mil novas doses de Coronavac e mais de 237 mil da vacina de Oxford/Astrazeneca

Dois voos contendo, ao todo, 190 mil novas doses de Coronavac e mais de 237 mil da vacina de Oxford/Astrazeneca desembarcaram nas últimas horas no Rio Grande do Sul. O primeiro lote com 127.600 doses de Coronavac e 237.250 doses da vacina Oxford/Astrazeneca chegou às 23h20 desta quinta ao aeroporto de Porto Alegre em voo vindo de Guarulhos.

O segundo trouxe 62.400 doses de Coronavac ao Estado. O avião pousou na Capital pouco depois das 6h30 desta sexta (14), com atraso de 25 min em razão de nevoeiro.

As doses de Coronavac, produzidas pelo Instituto Butantan, são cruciais para garantir a imunização dos brasileiros através da aplicação da segunda dose a quem recebeu a primeira há 28 dias ou mais. Mesmo com as duas últimas remessas recebidas no Estado, faltam, ainda, 157.730 doses da Coronavac para completar a segunda aplicação de todos os gaúchos que já receberam uma dose de imunizante deste laboratório.

As vacinas Coronavac que chegaram ainda na noite de quinta serão distribuídas na integralidade durante esta sexta-feira (14) às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS), de acordo com o governo do Estado.

O lote da Astrazeneca formado por 237.250 doses ficará reservado na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, até distribuição posterior. Essas doses também serão utilizadas para a segunda aplicação do imunizante.