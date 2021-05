Saiba quais são as diferenças entre as vacinas disponíveis no Brasil

apagão no fornecimento de imunizantes em razão de atrasos no fornecimento de insumos A vacinação contra o novo coronavírus segue avançando a passos lentos no Brasil, com riscos reais, inclusive, de umpara que os dois produtores de imunizantes no Brasil, o Instituto Butantan e a Fiocruz.

Até esta sexta-feira (13), o Brasil vacinou 33,3 milhões de pessoas, conforme o Ministério da Saúde. Destas, 15,8 milhões já recebeu a segunda dose do imunizante. No Rio Grande do Sul, um total de 2.613.336 pessoas foram imunizadas, sendo que 1.080.582 já receberam a dose 2.

Atualmente, são quatro as vacinas aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso em território nacional: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. As três primeiras estão sendo aplicadas pelo Programa Nacional de Imunização.

Desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, a Coronavac é produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Um total de 46,1 milhão de doses da vacina já foi entregue pelo Butantan ao Ministério da Saúde.

Já a Covishield, conhecida pelo nome dos desenvolvedores, AstraZeneca/Oxford, é produzida no Brasil pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). Já foram entregues 30,1 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações.

A vacina da farmacêutica Pfizer, por sua vez, denominada Comirnaty, não é produzida no Brasil, e estão chegando ao País importadas dos Estados Unidos. Ao todo, em três remessas, já foram entregues ao governo federal 2,2 milhões de doses.

Em razão das diferentes vacinas disponíveis para aplicação no País, muitas dúvidas surgem a respeito de qual vacina é melhor, qual protege mais, qual ocasiona menos reações adversas. Não são raros os relatos de pessoas que se negaram a serem vacinadas quando ficaram sabendo qual imunizante iriam receber, preferindo deixar para se imunizar em outra ocasião.

As autoridades de saúde salientam que todas as vacinas disponíveis são eficazes e seguras e que a população deve receber àquela que estiver no local de vacinação.

Para ajudar no esclarecimento da população, o Jornal do Comércio apresenta as três vacinas em uso atualmente no Brasil, explica suas diferenças, as tecnologias envolvidas em seus desenvolvimentos, os esquemas vacinais e o quanto cada uma delas é eficaz para combater a Covid-19.

Coronavac

Instituto Butantan já entregou 46,1 milhões de doses para o Ministério da Saúde

Itamar Aguiar/Palácio Piratini/Divulgação/JC

Público: indicada para indivíduos a partir de 18 anos ou mais. Situação: A vacina foi aprovada pela Anvisa para uso emergencial e ainda aguarda o registro definitivo. Eficácia: Geral : 50,4% após as duas doses

: 50,4% após as duas doses Casos leves : 78%

: 78% Casos moderados e graves: 100% A vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan foi a primeira aprovada para uso emergencial no País e utiliza o vírus SARS-CoV-2 inativado, ou seja, o “vírus morto” para gerar resposta imunológica no organismo. A técnica já é conhecida na ciência, sendo a mesma utilizada para a produção de vacinas contra a gripe e a poliomielite, por exemplo. Por estar inativado – são utilizadas apenas partes do vírus que permitem ao sistema imune reconhecê-lo - não há possibilidade de que a vacina resulte no desenvolvimento da doença por parte de quem a recebe. O processo de produção do imunizante consiste, portanto, em inativar o novo coronavírus por meio da adição de substâncias químicas, impossibilitando-o de se multiplicar e, assim, ficando incapaz de infectar as células humanas. Assim que a vacina é aplicada, células de defesa do organismo reagem às partes do novo coronavírus dando início à produção de anticorpos. O esquema de vacinação da Coronavac é de duas doses com diferença de 14 a 28 dias entre elas.

AstraZeneca

A Fiocruz já entregou 30,1 milhões de doses da Covishield

Christof STACHE / AFP/ Divulgação/ JC

Público: indicada para indivíduos a partir de 18 anos ou mais. Situação: A vacina já tem o registro definitivo na Anvisa. Eficácia: Geral : 76% após a primeira dose e 82,4% após a segunda dose

: 76% após a primeira dose e 82,4% após a segunda dose Casos graves: 100% A Covishield é a vacina desenvolvida pelo laboratório farmacêutico AstraZeneca em parceria com a universidade britânica de Oxford. No Brasil, ela é produzida pela Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz). A técnica utilizada para a criação do imunizante da AstraZeneca faz uso do chamado vetor viral. Nos laboratórios, os cientistas utilizam o adenovírus que infecta chimpanzés causando resfriados no animal. O adenovírus é manipulado geneticamente para inserir o gene da proteína “Spike” (proteína “S”) do Sars-CoV-2. Os adenovírus que compõem a vacina não podem se replicar na pessoa vacinada (vírus não-replicante), mas são reconhecidos por nossas células, que desencadeiam uma resposta imunológica específica para a proteína S, gerando anticorpos e outras células (células T) contra o novo coronavírus. O esquema vacinal prevê a aplicação de duas doses, com diferença de 4 a 12 semanas entre elas. A tecnologia utilizada é nova, sendo a primeira vez em que se usa o adenovírus de chimpanzé para a sua produção. Anteriormente, vacinas desenvolvidas com o adenovírus humano já foram desenvolvidas contra o ebola. Diferentemente da Coronavac, a vacina da AstraZeneca utiliza um vírus enfraquecido, mas ainda vivo. Portanto, aconselha-se que pessoas com imunodeficiência devem consultar seu médico antes de receber as duas doses.

Pfizer

Importada dos EUA, 2,2 milhões de doses da Comirnaty já chegaram ao Brasil

JUSTIN TALLIS/various sources/AFP/JC