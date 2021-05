Comorbidades: vacinação segue para faixa dos 35 anos nesta quinta em Porto Alegre

- Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Saúde Vila dos Comerciários (rua Moab Caldas, 400, área 11, bairro Santa Tereza) ou o SAE do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27, 5º andar - Centro Histórico).

- Tenda do estacionamento externo do Bourbon Country e drive-thru da Pucrs

Onde: Tenda do estacionamento externo do Bourbon Country, drive-thru da PUCRS e nas unidades de saúde Santa Cecília, Santa Marta, Modelo e IAPI.

Horário: das 8h às 17h, nas unidades de saúde, das 9h às 17h, na tenda e no drive-thru

Público: pessoas imunizadas há mais de 12 semanas

Onde: Unidades de Saúde Modelo, IAPI, Santa Marta e Santa Cecilia.

Que documentos devo levar?

Para receber a vacina, é necessário apresentar comprovante de residência em Porto Alegre e documento de identidade com foto. Pessoas com comorbidades devem apresentar ainda original e cópia de um dos seguintes documentos: laudo médico, atestado, prescrição de medicamento ou exame. As gestantes podem levar também a carteirinha de acompanhamento do pré-natal.

Comentários CORRIGIR TEXTO

- Devido à nota da Anvisa sugerindo que deve ser evitada a vacinação de gestantes com a vacina Astrazeneca/Oxford,com esta vacina. Elas podem se vacinar com o imunizante da Pfizer.