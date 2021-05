Rio Grande do Sul receberá novo lote com 366.250 doses de vacinas contra a Covid-19

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

O governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), confirmou na manhã desta quarta-feira (12) a chegada ao Estado de um novo lote com 366.250 doses de vacinas contra o novo coronavírus. A remessa foi informada pelo Ministério da Saúde, que não definiu ainda a data da chegada dos imunizantes.

Do total de doses que chegarão ao Rio Grande do Sul, 129 mil são da vacina Coronavac/Butantan. As outras 237.250 doses são da vacina AstraZeneca/Fiocruz.

Atualmente, faltam 369.330 doses da Coronavac para as segundas doses no Estado, sendo 168.490 da remessa de primeiras doses que chegou em 26 de março, e 200.840 da remessa que chegou em 2 de abril.

Até o momento, 2.557.218 gaúchos foram vacinados contra a Covid-19. Destes, 1.060.642, menos da metade, portanto, já receberam a dose 2 do imunizante.