Porto Alegre suspende aplicação da vacina de Oxford em gestantes, após determinação da Anvisa

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre (SMS) emitiu nota na manhã desta terça-feira (11) suspendendo a aplicação da vacina de Oxford/AstraZeneca em gestantes. A nova conduta segue nova orientação da Anvisa , emitida na noite dessa segunda-feira (10).

"A SMS está suspendendo a imunização de gestantes com esta vacina até segunda ordem", diz a nota curta da pasta.

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa que avalia a informação sobre a orientação da Anvisa para definir a conduta geral. Há mais cidades suspendendo a aplicação.

A secretaria indicou que as grávidas procurem postos que estão aplicando o imunizante da Pfizer, que não foi atingida pela medida de suspensão.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirma que deve ser seguida a indicação da bula da vacina AstraZeneca. "A atual bula do imunizante não recomenda a aplicação em grávidas sem orientação médica individual", observa a agência.

A Folha de São Paulo noticiou que o Ministério da Saúde investiga a morte de uma gestante do Rio de Janeiro, que tomou a vacina de Oxford.

Sobre a oferta da Pfizer, as unidades de saúde do IAPI, Santa Marta, Modelo e Santa Cecília têm as doses até as 17h.