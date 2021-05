Aplicação da segunda dose da Coronavac volta nesta terça para 75 anos ou mais em Porto Alegre

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

confusão e imensas filas nos pontos de vacinação Apósna semana anterior, Porto Alegre vai retomar a aplicação da segunda dose da Coronavac. Ainda assim, em razão do número menor de doses disponíveis em relação à demanda e como forma de evitar aglomerações, voltou a valer a restrição para faixas etárias mais altas. A partir desta terça-feira (11), pessoas com 75 anos ou mais podem completar a imunização contra a Covid-19.

Para a vacinação da segunda dose, é necessário levar documento com CPF e a carteira de vacinação Covid-19.

recebeu 11.030 doses 75.938 pessoas com a segunda aplicação em atraso A capital gaúchada vacina chinesa nesta segunda (10), cota de um lote de 63,6 mil doses que chegou ao Estado no fim de semana. Há, contudo,apenas em Porto Alegre, segundo a prefeitura. São mais de 430 mil na fila por essa vacina no Estado.

entregar 3 milhões de doses Ainda assim, a expectativa do município é ampliar a faixa etária para 73 anos ou mais já nesta quarta (12). Nesta semana, o Instituto Butantan deveda Coronavac ao Ministério da Saúde.

A vacina estará disponível em doze unidades de saúde (veja abaixo), além de tenda no estacionamento externo do Shopping Bourbon Country com acesso exclusivo a pedestres.

Confira os pontos onde se vacinar:

Tenda no estacionamento externo do Shopping Bourbon Country - das 9h às 17h - Endereço: O acesso será exclusivo para pedestres (não é um drive-thru) e deve ser feito pelas entradas das ruas Thadeu Onar e Dário Bittencourt, na Zona Norte.

Unidades de saúde - das 8h às 17h: