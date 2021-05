Porto Alegre tem o menor número de pacientes com Covid-19 em UTI desde fevereiro

somente em Porto Alegre, 70 mil pessoas estejam no aguardo da segunda dose A vacinação contra o novo coronavírus caminha a passos lentos em razão da falta de doses dos imunizantes. A situação faz com que,. Para amenizar o cenário, porém, os números de internações hospitalares em razão da doença vêm caindo, dando um refresco para o sistema de saúde enquanto as vacinas não chegam para todos. Em Porto Alegre, o total de pacientes hospitalizados em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) por causa da Covid-19 chegou 382 nesta segunda-feira (10), o final de fevereiro.

A capital gaúcha amanheceu nesta segunda-feira com um total de 382 pessoas internadas em UTI com diagnóstico confirmado de contaminação pelo novo coronavírus. A cidade havia fechado o domingo com 380 pessoas hospitalizadas em estado grave por causa da doença.

Desde o dia 23 de fevereiro, Porto Alegre não tinha um número de pacientes em UTI por Covid-19 a casa dos 380. No dia seguinte, 24 de fevereiro, a quantidade já havia subido para 398, passando para 402 em 25 de fevereiro e subindo até 870 no dia 25 de março – o recorde desde o início da pandemia.

A Secretaria Municipal da Saúde ainda não confirma que ao menos uma parte da redução se deu em razão da vacinação contra a doença, iniciada no dia 18 de janeiro. Mas a redução nas internações e óbitos de idosos aponta para isso. Um total de 423.450 porto-alegrenses foram vacinados contra o novo coronavírus. Destes, 214.251 já recebera, a segunda dose do imunizante.

Ao todo, a Capital tem 777 pacientes internados em UTI para 971 leitos disponíveis, o que dá um percentual de ocupação de 84,18%. Apenas quatro hospitais seguem com ocupação igual ou superior a 100%. Dois deles são privados - São Lucas da Pucrs (101,6%) e Ernesto Dornelles (130%) e dois públicos - Hospital de Pronto-Socorro (100%) e Hospital da Restinga (100%).

No Rio Grande do Sul, o percentual de ocupação dos leitos intensivos nesta segunda-feira é de 78,4% - 2.654 pacientes para 3.382 leitos. Do total de internados em situação grave, 1.598 estão com a Covid-19 (60%). O número é o menor desde o dia 28 de fevereiro, quando havia 1.595 pessoas em UTI pela doença no Estado.