RS recebe novo lote de vacinas da Pfizer nesta segunda-feira

No ritmo de lotes menores, nova remessa de vacina chega ao Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (10). Será o segundo envio do imunizante da Pfizer, que precisa ser armazenado a uma temperatura de -80ºC. A distribuição das 69.030 doses será dividida entre postos para aplicação imediata e reserva para segunda dose.

A Pfizer está sendo aplicada apenas em capitais devido às exigências de conservação, com acondicionamento em superfreezers.

A carga desembarca no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, às 19h45min, segundo o governo gaúcho. Serão distribuídas 35.837 doses nos postos para primeira dose. As 33.193 restantes ficarão armazenadas em equipamentos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFrgs) e da Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs).