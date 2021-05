Mais de 4 mil pessoas receberam vacina da Covid-19 neste sábado em Porto Alegre

pessoas com 40 anos ou mais do grupo de comorbidades inseridas nesta etapa da campanha. Os sete pontos de imunização contra a Covid-19 disponibilizados pela prefeitura de Porto Alegre neste sábado (8) aplicaram 4.484 primeiras doses da vacina eminseridas nesta etapa da campanha.

No total, 2.216 pessoas procuraram as cinco unidades de saúde que atenderam até as 15h, com destaque para a US Tristeza, onde 733 doses foram aplicadas. O drive da PUC registrou 908 imunizações e a tenda montada no estacionamento do Shopping Bourbon Country atendeu 1.360 pessoas.

A vacinação seguirá ocorrendo das 9h às 13h deste domingo de Dia das Mães (9), na tenda montada no estacionamento externo em frente ao Shopping Bourbon Country. Estão aptas a receber a primeira dose pessoas com 40 anos ou mais com comorbidades, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde e de áreas de apoio à saúde. Também haverá segunda dose para vacinados com Astrazeneca/Oxford que já estejam no prazo.