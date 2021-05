Bourbon Country é novo posto de vacinação neste fim de semana em Porto Alegre

Neste fim de semana, a prefeitura de Porto Alegre abriu uma nova frente de vacinação contra a Covid-19 na Capital: uma tenda instalada no estacionamento externo em frente ao Shopping Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), na Zona Norte. São um total de sete locais com vacinação neste fim de semana

Neste sábado (8), a imunização ocorrerá até as 17h. Neste domingo (9), a tenda funcionará das 9h às 13h. O acesso será apenas para pedestres (não é um drive-thru) e pode ser feito pelas entradas da ruas Thadeu Onar e Dário Bittencourt.

Quem ainda não está na hora de receber a vacina, tenta conseguir aproveitar a xepa das doses

Neste momento, na cidade, está sendo aplicada a primeira dose em pessoas com 40 anos ou mais com comorbidades, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde e de áreas de apoio à saúde.

a nova remessa que chegou ao Estado neste sábado (8) Também há segunda dose para vacinados com Astrazeneca/Oxford que já estejam no prazo. A vacinação de segunda dose da Coronavac continua suspensa até divulgação de novo calendário, a partir de segunda-feira (10), utilizando

Montada no pátio do Bourbon Country, a tenda de 12x24 metros é uma doação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (Ajuris), Escola Superior da Magistratura da Ajuris, Associação do Ministério Público e Fundação Escola Superior do Ministério Público. No local, trabalhará uma equipe de cerca de 50 pessoas, entre vacinadores, triagem, digitadores e outros.

A estrutura passará a atuar com um ponto permanente de reforço à rede municipal de vacinação, atendendo de segunda a segunda-feira, até 30 de maio. O espaço foi cedido pelo Grupo Zaffari, que também é parceiro na organização de logística e infraestrutura para a atividade.

Podem se vacinar nesta etapa pessoas com 40 anos ou mais com as seguintes comorbidades:

Diabetes

Pneumopatias crônicas graves (ex.: asma)

Hipertensão arterial (HAR - Resistente e estágios 1, 2 e 3)

Doenças cardiovasculares (ex.: insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, síndromes coronarianas, arritmias cardíacas, cardiopatias congênitas, dispositivos cardíacos implantados)

Doença cerebrovascular (ex.: AVC)

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (ex.: transplantados, pessoas com HIV, pacientes oncológicos)

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Cirrose Hepática

Comprovação: Documento preferencial a ser apresentado é um laudo médico descrevendo o problema de saúde. Alguns agravos também podem ser comprovados com prescrição de medicamentos de uso contínuo, como hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica ou asma. A Secretaria Municipal de Saúde pede que a população leve cópia do atestado médico junto com o original ou receita com medicamentos de uso contínuo. A cópia ficará na unidade de saúde para registro.