Vacinação de pessoas com comorbidades tem grande procura em Porto Alegre

comorbidades aptas a receber a primeira dose de vacina . Com isso, as 34 unidades de saúde que estão aplicando o imunizante e o drive-thru instalado no estacionamento da Pucrs tiveram movimento intenso desde o início do dia. Somente neste último, foram aplicadas 755 doses. Mais de 410 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 até esta sexta-feira (7) em Porto Alegre. O quantitativo equivale a 37,07% da população que pode receber o imunizante. Com duas doses e esquema completo já são 213.757 vacinados, ou 19,37%. A campanha foi ampliada nesta sexta-feira para pessoas com 40 anos ou mais que possuem. Com isso, as 34 unidades de saúde que estão aplicando o imunizante e o drive-thru instalado no estacionamento da Pucrs tiveram movimento intenso desde o início do dia. Somente neste último, foram aplicadas 755 doses.

Quem procurou o posto Modelo para receber a primeira dose precisou enfrentar uma longa fila que se estendia pela quadra da Jerônimo de Ornelas entre a avenida João Pessoa e a rua Ignácio Montanha. Segundo funcionários da unidade de saúde, a procura foi grande desde às 9 horas.

Em torno de 16 horas, uma segunda fila iniciou no lado contrário, em sentido à avenida João Pessoa. A arquiteta Joana Francisconi (24 anos) e sua mãe, Cláudia Francisconi (55 anos), que é empresária, saíram mais cedo do trabalho para tentar "a xepa" do dia da campanha de imunização no Modelo. Além delas, outras três mulheres aguardavam o posto encerrar o atendimento do dia, na esperança de que sobrassem doses. Entre delas, uma advogada de 27 anos, que preferiu não se identificar, afirma que já teve a doença há seis meses. "Tomar a vacina significa menos receio de fazer coisas normais, como ir num supermercado", desabafou. "Há três semanas o meu pai conseguiu se vacinar na xepa, estamos otimistas", emendou Joana. No entanto, nenhuma delas conseguiu o imunizante, com exceção de Cláudia.

"Estamos dando prioridade para pessoas mais velhas ou com comorbidades fora da faixa etária que está recebendo o imunizante", explicou uma funcionária do posto, que também não quis se identificar. Ela afirma que não recomenda a tentativa da "xepa" para as pessoas que estão fora dos grupos prioritários. "É melhor evitar mais aglomeração, pois sobram no máximo quatro doses quando o imunizante aplicado é Astrazeneca", pondera. "A maior parte das pessoas que vem em busca de doses que sobram não consegue se vacinar, e ainda correm o risco de se contaminar na fila", adverte a funcionária.

De fato, a fila para a xepa, que iniciou com as cinco mulheres cresceu e às 17h mais de 30 pessoas se aglomeravam na tentativa de ser selecionadas para ganhar as doses que sobrassem no dia. No entanto, apenas quatro puderam entrar no posto para tentar a sorte. As demais foram aos poucos se dispersando.

"Um frasco de Astrazeneca contém cinco doses. Se apenas uma dose do frasco for usada no último atendimento do grupo prioritário, sobram quatro doses", explica a funcionária. "No caso da Pfizer pode sobrar mais, no entanto esta vacina já acabou". A informação de que as doses da Pfizer se esgotaram foi confirmada pela assessoria de imprensa da Secretaria Municipal da Saúde. Sendo assim, a única vacina disponível neste final de semana é a Astrazeneca/Fiocruz (chamada Covishield).

Além das pessoas com doenças crônicas, atualmente podem receber a primeira dose gestantes e puérperas com comorbidades ou não, pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 40 anos, pessoas com Síndrome de Down, idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde e trabalhadores de apoio de serviços de saúde acima de 18 anos que ainda não receberam a primeira dose de vacina.