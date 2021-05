Fim de semana terá vacina em sete locais para grupo prioritário e comorbidades, em Porto Alegre 

pessoas com 40 anos ou mais com comorbidades Neste fim de semana a imunização contra a Covid-19 em Porto Alegre será oferecida em cinco unidades de saúde, eu um drive-thru e uma tenda instalada em um estacionamento em frente ao Shopping Bourbon Country, na Zona Norte. A vacina estará disponível em primeira dose para, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, profissionais de saúde e de áreas de apoio. Também será aplicada a segunda dose do imunizante da Astrazeneca/Oxford.

governo do Estado cancelou a distribuição de nova remessa da Astrazeneca Nesta sexta-feira (7), o, para reservar as aplicações ao público apto à segunda dose desse imunizante.

novo lote do imunizante está previsto para chegar ao RS neste sábado (8) . A segunda aplicação da vacina Coronavac continua suspensa, mas um

A novidade na programação vacinal do fim de semana é a abertura da tenda em frente ao Shopping Bourbon Country, na Zona Norte. No sábado (8), a imunização ocorrerá das 9h às 17h, com acesso apenas para pedestres, e entradas pelas ruas Thadeu Onar e Dário Bittencourt. No domingo (9), o local funcionará das 9h às 13h.

Doada pelo Ministério Público e Tribunal de Justiça, a tenda abrigará equipe de cerca de 50 pessoas, e passará a atuar com um ponto permanente de reforço à rede municipal de vacinação, atendendo diariamente, até o dia 30 de maio. O espaço foi cedido pelo Grupo Zaffari, que também é parceiro na organização de logística e infraestrutura para a atividade.

Além das cinco unidades de saúde que estarão abertas, também funcionará normalmente o drive-thru da Pucrs, das 9h às 17h, atendendo ao mesmo público prioritário. Todos devem apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre, além da documentação relativa à cada comorbidade.

21 farmácias de Porto Alegre também retomam a vacinação A partir de segunda-feira (10),, voltada a profissionais da saúde e grupo com comorbidades.

Veja onde se vacinar, neste fim de semana, na Capital: