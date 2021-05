Farmácias de Porto Alegre vacinam profissionais da saúde e grupo com comorbidades nesta segunda

A partir de segunda-feira (10), Porto Alegre volta a ter vacinação contra a Covid-19 nas 21 farmácias parceiras da prefeitura. O público apto à imunização nesses locais é formado por pessoas com comorbidades, profissionais de saúde e trabalhadores de apoio, gestantes, puérperas e estudantes universitários e de cursos técnicos da área da saúde que realizam estágio de campo.

Serão oferecidas apenas primeiras doses, e o atendimento ocorrerá das 9h às 17h, com exceção da Panvel Iguatemi, que abrirá às 10h, de acordo com o funcionamento do shopping.

Todas as pessoas deverão apresentar documento de identidade (ou outro oficial com foto e CPF) e comprovante de residência em seu nome ou, no caso de familiar ou outra pessoa, declaração de domicílio em Porto Alegre. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) solicita que as pessoas entreguem cópias dos comprovantes, que serão retidas pelo serviço vacinador.

No caso dos estudantes, somente serão vacinados aqueles cujos nomes constam nas listas enviadas pelas instituições de ensino à Diretoria de Vigilância em Saúde previamente e apresentarem o documento com foto.

Os profissionais de saúde e trabalhadores de apoio devem entregar uma autodeclaração ou declaração de vínculo ao serviço de saúde.

Já as pessoas com comorbidades precisam apresentar atestado médico, laudo médico, prescrição de medicamento de uso contínuo, de acordo com a lista de comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Vacinação.

A SMS alerta que não haverá oferta de segunda dose nas farmácias, mesmo para quem já recebeu a primeira aplicação nesses locais.

Confira a lista de farmácias que estarão vacinando na Capital: