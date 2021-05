RS cancela distribuição de vacinas da Astrazeneca para reserva de segunda dose

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul cancelou a distribuição da remessa prevista para a tarde desta sexta-feira (7). A decisão foi tomada com base em determinação do Ministério da Saúde para que as doses da AstraZeneca já recebidas sejam reservadas para segunda dose (D2).

As vacinas que seriam distribuídas chegaram no início da manhã de quinta-feira (6) ao RS . Em reunião ocorrida nesta quinta, Estado e municípios pactuaram que as 243.400 doses serviriam para avançar a vacinação das comorbidades no Estado. A nova determinação do ministério, porém, é de que o lote seja reservado integralmente para D2.

As vacinas ficarão na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) até o momento adequado de envio aos municípios. Com a reserva, serão atendidos os vacinados com doses da 5ª remessa, distribuída no RS em 25 de fevereiro, da 9ª remessa, distribuída em 22 de março, e da 10ª remessa, distribuída em 26 de março.

Para as D2 dessas três remessas, são necessárias 233.850 doses. O lote enviado na quinta-feira ao Estado é de 243.400. A diferença, de 9.450 doses, também ficará armazenada na Ceadi.

"Quando chegar próximo ao vencimento da segunda dose, distribuiremos os quantitativos aos municípios para que possam atender 100% dessas três remessas", explica Tani Ranieri, chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs).