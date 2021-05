Drive-thru da Pucrs em Porto Alegre começa a vacinar grupo das comorbidades

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A Secretaria da Saúde de Porto Alegre informou que, devido ao movimento baixo no drive-thru de vacinação na Pucrs, decidiu abrir a imunização no local também para o grupo das comorbidades a partir da manhã desta sexta-feira (7). O drive atenderá até as 17h.

Pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas cadastradas no BPC, profissionais de saúde e trabalhadores de apoio podem ser vacinados. Todos devem levar os atestados, laudos ou receitas médicas relativas às suas doenças, com cópia que ficará retida para o registro.

público de 40 anos ou mais com comorbidades começou a ser vacinado na Capital Nesta sexta, o. As vacinas oferecidas são a Oxford-AstraZeneca e a da Pfizer, e estarão disponíveis nas unidades de saúde, das 8h às 17h, e no drive-thru da Pucrs, das 9h até as 17h.

filas se formaram para aplicação da segunda dose da Coronavac novamente em falta na Capital A aplicação da segunda dose da Coronavac/Butantan, no entanto, caminha a passos lentos. Neste sábado, uma nova remessa com 63,6 mil doses de Coronavac chega ao Estado. Na quinta-feira (6) chegaram ao Estado 243,4 mil doses da vacina Astrazeneca, destinada ao grupo com comorbidades. Desde quarta-feira (5),, escassa em todo o Brasil, e