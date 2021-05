RS recebe novo lote com 63,6 mil doses de Coronavac neste sábado

432.930 gaúchos aguardam a aplicação da segunda dose O Rio Grande do Sul recebe neste sábado (8) nova remessa de vacinas Coronavac/Butantan. São esperadas 63.600 doses, número bem abaixo do necessário para concluir o esquema vacinal de idosos e profissionais da saúde que já tomaram a primeira dose. Ao todo,

De acordo com a Secretaria da Saúde (SES/RS), faltam 8.690 doses da Coronavac para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam doses da remessa distribuída no dia 20 de março. Também há necessidade de 223.400 doses para a D2 dos vacinados com a remessa distribuída no dia 26 de março.

Em 30 de abril venceu também o intervalo de 28 dias de mais 200.840 doses distribuídas no dia 2 de abril.

Na quinta-feira (6), o Instituto Butantan fez uma entrega de 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Este lote inicia a remessa de 54 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), objeto do segundo contrato com o Ministério da Saúde, e que será integralizado até o final do mês de agosto. Na semana passada, o Butantan finalizou os envios do primeiro contrato, de 46 milhões de doses.

Também nesta quinta (06), o Rio Grande do Sul recebeu mais 243.400 doses da vacina AstraZeneca, produzida pela Fiocruz. Vindo do aeroporto de Guarulhos (SP), o avião com o carregamento pousou na Capital às 8h30min. Na sequência, as caixas térmicas foram levadas à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) da Secretaria da Saúde (SES). O novo lote de imunizantes será utilizado para avançar a campanha de vacinação do grupo de comorbidades.