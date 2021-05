Porto Alegre imunizará grupo com comorbidades a partir de 40 anos nesta sexta

novo lote de vacinas ao Rio Grande do Sul, Com a chegada dea prefeitura de Porto Alegre amplia, nesta sexta-feira (7), a imunização contra a Covid-19 para o público de 40 anos ou mais com comorbidades. Também podem receber a primeira dose gestantes e puérperas, pessoas com deficiência cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), portadores de Síndrome de Down, idosos com 60 anos ou mais e profissionais de saúde e de apoio aos serviços de saúde acima de 18 anos.

As vacinas oferecidas são a Oxford-AstraZeneca e a da Pfizer, e estarão disponíveis nas unidades de saúde, das 8h Às 17h, e no drive-thru da Pucrs, das 9h às 17h.

Segundo o município, haverá diferença no atendimento em cada local. Pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas cadastradas no BPC, profissionais de saúde e trabalhadores de apoio deverão apresentar documentos específicos para serem vacinados.

Nas unidades de saúde serão imunizadas as pessoas com comorbidades, os profissionais de saúde e trabalhadores de apoio, gestantes, puérperas e idosos com mais de 60 anos. Já no drive-thru o atendimento é exclusivo a idosos, gestantes e puérperas.

Todos os locais também estão aptos a aplicarem a segunda dose, considerando os intervalos necessários entre primeira e segunda aplicações, desde que haja disponibilidade de vacinas.

Para garantir a vacina todos deverão apresentar documento de identidade (ou outro oficial com foto e CPF) e comprovante de residência de Porto Alegre. Profissionais de saúde e trabalhadores devem ainda ter uma autodeclaração ou declaração do empregador. Já os portadores de comorbidades precisam levar atestado ou laudo médico ou prescrição de medicamento de uso contínuo, de acordo com a lista de comorbidades elencadas pelo Ministério da Saúde.

filas se formaram para aplicação da segunda dose da Coronavac novamente em falta na Capital Nesta quinta chegaram ao Estado 243,4 mil doses da vacina Astrazeneca, destinada ao grupo com comorbidades. Desde quarta (5),, escassa em todo o Brasil, e