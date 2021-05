RS recebe nova remessa com 243,4 mil doses da Astrazeneca/Fiocruz

vacinação do grupo de pessoas com comorbidades O Rio Grande do Sul recebeu, na manhã desta quinta-feira (6), 243.400 doses da vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca/Fiocruz. A nova remessa servirá para avançar na

As doses foram encaminhadas à Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) e devem ser distribuídas nesta sexta-feira (7) às 18 Coordenadorias Regionais de Saúde (CRSs) e municípios. Na tarde desta quinta-feira, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com representação do Estado e municípios, irá definir quantas doses cada município receberá.

Com esta remessa, o Estado já recebeu 4,9 milhões de doses contra a Covid-19, sendo que 3,4 milhões, entre primeira e segunda doses, foram aplicadas e devidamente registradas. De acordo com o painel de vacinação do Estado, 19,2% de todos os grupos prioritários já completaram o esquema vacinal, com as duas doses necessárias.