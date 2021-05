Porto Alegre tem 60 mil pessoas esperando a segunda dose da vacina contra Covid-19

Cerca de 60 mil pessoas estão esperando a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a estimativa de público que foi vacinado com a primeira dose até dia 8 de abril é de cerca de 20 mil pessoas. Estes são os mais atrasados e por isso devem ser priorizados nesta etapa, assim que o Ministério da Saúde (MS) enviar uma nova remessa de Coronavac.

Conforme a previsão, nesta quinta-feira (6), o Butantan deve entregar ao MS mais 1 milhão de doses do imunizante, que devem chegar ao Estado até sábado (8) para serem distribuídas nos 467 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, o último lote viabilizou 11 mil doses para aplicação do imunizante nas três unidades de saúde destinadas à segunda dose e no drive-thru da Pucrs. No entanto, nesta quarta-feira (5) foram aplicadas 7.425 doses de Coronavac nos quatro locais de vacinação e, após isso, estaaté que chegue nova remessa de imunizante.