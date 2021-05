Aplicação da 2ª dose de Coronavac está suspensa em Porto Alegre até a chegada de mais vacinas

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

grande procura e confusão retomada da aplicação da segunda dose de Coronavac Depois daque marcaram aem Porto Alegre nesta quarta, a etapa da vacinação não será realizada nesta quinta-feira (6), devido ao baixo volume de doses disponíveis. A aplicação do imunizante está suspensa até a chegada de novas remessas da vacina na Capital.

Segundo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as pessoas não devem fazer filas ou procurar as unidades de saúde.

Ainda não há data para o envio de novo lote de Coronavac ao Rio Grande do Sul. A expectativa da SMS é que cheguem novas remessas do Ministério da Saúde nos próximos dias.

filas quilométricas, aglomeração e falta de vacinas A manhã desta quarta-feira foi marcada pornos locais de imunização. Durante o dia, a Saúde da Capital chegou a informar que a capacidade de atendimento havia esgotado, mas que a imunização seria retomada amanhã. Depois, divulgou nova informação sobre a suspensão do serviço.

que estão sendo armazenadas em ultrafreezers da Ufrgs A falta de doses afeta somente a aplicação da segunda etapa de imunização pela Coronavac. Idosos acima de 60 anos que ainda não haviam sido vacinados e grupos com comorbidades seguem recebendo aplicação de outras vacinas, como as da Pfeizer,

Mesmo recebendo quase 5 mil doses de de Coronavac na última remessa do Ministério da Saúde, e com a busca ativa nos estoques de hospitais e unidades de saúde, a prefeitura informa que as cerca de 11 mil doses que foram disponibilizadas foram rapidamente consumidas na retomada desta quarta..

A secretaria reitera que, mesmo tendo passado algumas semanas do prazo, a imunização não fica comprometida.