Pessoas com HIV podem se vacinar contra a Covid-19 no Serviço de Assistência Especializada em Porto Alegre

A vacinação da primeira dose contra Covid-19 para pessoas a partir dos 55 anos de idade que vivem com HIV pode ser feita também no Serviço de Assistência Especializada (SAE) do Centro de Saúde Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27 - Centro Histórico).

lista de comorbidades que integram a fase 1 do Plano Nacional de Imunizações, onde também estão inclusas gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto) - a partir de 18 anos que vivem com HIV. O grupo faz parte da O atendimento no SAE ocorre no 5º andar do Centro de Saúde Santa Marta, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para ter acesso à vacina, é preciso apresentar comprovante de residência em Porto Alegre, documento de identidade com foto, além de original e cópia de laudo médico, atestado, prescrição de medicamento ou exame (apenas um destes documentos).