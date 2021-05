Em ultrafreezers, Ufrgs armazena carregamento de vacinas da Pfizer

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) recebeu na manhã desta quarta-feira (5) cerca da metade da remessa de vacinas das Pfizer que chegaram à Porto Alegre na segunda-feira (3). Do total de 32.760 mil doses que desembarcaram na Capital, 16.380 serão guardadas nos ultrafreezers do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), no Campus Centro.

O imunizante necessita de uma estrutura de armazenamento em baixíssimas temperaturas. Desde o final do ano passado, a Ufrgs se candidatou junto ao Ministério da Saúde como centro logístico de distribuição da vacina contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul, por possuir capacidade de abrigar até 4 milhões de doses. A estrutura da universidade possibilita o acondicionamento de imunobiológicos em ultrabaixa temperatura (entre -60 e -80 graus).

As doses da vacina da Pfizer ficarão guardadas em um único equipamento. A logística de distribuição será feita pela Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre

Segundo o pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais Geraldo Pereira Jotz, a Ufrgs dispõe 15 ultrafreezers, sendo que a maior parte desses equipamentos está localizada no ICBS, e as demais no Instituto de Biociências, na Faculdade de Agronomia, na Faculdade de Veterinária, no Instituto de Física e na Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança (ESEFID).

A vacina da Pfizer será utilizada a partir desta quarta-feira na aplicação das primeiras doses da imunização contra a Covid-19.

Conforme a prefeitura, poderão receber a vacina da farmacêutica norte-americana os seguintes grupos de pessoas:

Gestantes e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto) com alguma comorbidade, maiores de 18 anos

Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos

Pessoas vivendo com HIV entre 55 e 59 anos

Público em geral com 60 anos ou mais

Pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos

Pessoas com comorbidades de 57-56 anos