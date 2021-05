Porto Alegre retoma aplicação da segunda dose de Coronavac nesta quarta-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Porto Alegre irá retomar nesta quarta-feira (5) a vacinação da segunda dose da vacina Coronavac. Serão vacinadas contra a Covid-19 exclusivamente pessoas com mais de 60 anos, profissionais de saúde e de apoio que receberam a primeira dose no dia 8 de abril ou antes. As demais serão contempladas quando chegarem novos lotes de vacinas.

A imunização será realizada em quatro locais. No drive-thru do estacionamento da Pucrs, o atendimento será das 9h às 17h. O imunizante estará disponível também nas unidades de saúde IAPI, Santa Marta e Camaquã, das 8h às 17h. O drive-thru será exclusivamente para segunda dose, não terá atendimento para primeira aplicação.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) irá disponibilizar essa estrutura de vacinação até sexta-feira (7). No momento da imunização, é necessário apresentar carteira com registro da primeira dose e documento de identidade com CPF.

chegada de 4.890 doses da vacina na Capital, de um total de 31.780 doses que foram distribuídas a todo o Estado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS) A retomada da aplicação das segundas doses se deu em razão danesta terça-feira (4).

Confira os locais de vacinação com a segunda dose da Coronavac

Unidades de saúde das 8h às 17h

Unidade de Saúde IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

- Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia Unidade de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

- Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico Unidade de Saúde Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Drive-thru das 9h às 17h: