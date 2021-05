Mortes por Covid-19 em 2021 no RS são quase o dobro das de todo 2020

O ano de 2021 vem sendo de números duros para o combate à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Quando os números de casos, óbitos e internações começava a cair e a impressão era de que o pior momento já havia passado, a segunda onda veio com muita força, deixando um rastro de perdas. O resultado disso são números impressionantes para apenas um terço do ano todo.

Ao finalizar o mês de abril, o País já tem mais mortes causadas pela doença neste ano do que em todo o ano passado. No Rio Grande do Sul, o cenário é ainda pior. O total de óbitos ocorridos por causa da Covid-19 até o fim de abril no RS já se aproxima do dobro de 2020.

O comportamento das duas ondas da pandemia explica os números. Quando chegou ao País, no primeiro trimestre do ano passado, a Covid-19 foi ganhando força gradativamente, com a curva de mortalidade crescendo passo por passo. Com a segunda onda, deflagrada em meados de fevereiro deste ano, o crescimento se deu em saltos, com muito mais velocidade.

Em todo o ano passado, morreram 194.949 pessoas em razão do vírus Sars-Cov-2 no Brasil. Somente nos quatro primeiros meses de 2021, esse número ficou em 208.832.

No Rio Grande do Sul, o cenário é ainda pior. Em todo o ano passado, foram registradas oficialmente 8.872 mortes causadas pela doença no Estado. Em 2021, apenas nos quatro primeiros meses do ano, um total de 16.079 gaúchos perderam a vida para a Covid-19.

Estado teve mais mortes do que nascimentos A alta mortalidade causada pela pandemia ocasionou dois fatos históricos no RS nos últimos dois meses. Tanto em março quanto em abril, o. Somando os dois meses, incluindo todas as causas de morte, foram 27.237 óbitos oficiais no Rio Grande do Sul. No mesmo período, ocorreram 22.743 nascimentos. Ou seja, entre março e abril, houve 4.494 mortes a mais do que nascimentos no RS.

Em Porto Alegre, o cenário se repete, com os quatro primeiros meses de 2021 acumulando um total de óbitos maior do que os registrados em todo o ano passado. Em 2020, perderam a vida para o novo coronavírus na Capital 1.873 pessoas. Neste ano, somente até o final de abril, já são 2.489 vítimas fatais para a doença na cidade.

Ao todo, até esta segunda-feira (3), 408.622 pessoas morreram por causa da pandemia no Brasil. No Rio Grande do Sul, já são 25.165 vítimas fatais. Em Porto Alegre, 4.392 óbitos foram registrados até o momento.