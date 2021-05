Com novo lote da AstraZeneca, Estado avança na vacinação de comorbidades

O Rio Grande do Sul irá receber neste domingo (2), em horário a ser confirmado, mais 413.750 doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz para avançar na vacinação das pessoas com comorbidades no Estado. No início da manhã deste sábado chegaram a Porto Alegre 22.800 doses da Coronavac/Butantan, que devem ser distribuídas com as 7.200 doses do mesmo fabricante enviadas durante a semana. Essas doses serão utilizadas para a segunda aplicação de quem já recebeu a primeira dose há 28 dias ou mais.

Reunião entre a Secretaria da Saúde (SES) e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems), provavelmente na noite de domingo, servirá para pactuar a distribuição das doses às coordenadorias regionais de saúde (CRS), que deve ocorrer na segunda-feira. Neste sábado, a vacinação foi intensa em todo o Estado, em municípios como Frederico Westphalen, Rio Grande, Santo Antônio da Patrulha, Cruz Alta e outros.

“Com as novas doses da AstraZeneca, vamos conseguir avançar bastante nas comorbidades, chegando até a fase 2 desse grupo e vacinando mais da metade do público total estimado, que é de pouco mais de 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Sul. Nossa expectativa é vacinar todas as comorbidades ainda em maio”, afirma a secretária da Saúde, Arita Bergmann.

Na fase 2 das comorbidades, será aberta a vacinação para pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes e divididas por idade, assim como ocorre no grupo dos idosos. Na segunda ou terça está prevista ainda a chegada de 32.760 doses vacinas da Pfizer/Biontech, que serão aplicadas na capital.