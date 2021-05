Fiscalização interdita casa de festas com 400 pessoas no bairro Independência na Capital

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Ação integrada envolvendo as forças de segurança de Porto Alegre e do Estado resultou, após denúncia, na interdição de uma casa de festas na rua Castro Alves, bairro Independência, onde havia cerca de 400 pessoas, na madrugada deste sábado (1º). Os proprietários foram identificados e autuados pelo descumprimento da legislação que estabelece normas de segurança sanitária devido à pandemia da Covid-19.

A Guarda Municipal, Brigada Militar e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estiveram mais uma vez juntas na operação. Na rua Fernando Machado, no Centro Histórico, foi desfeita a aglomeração em frente a um estabelecimento por duas vezes, visto que os frequentadores voltaram ao local depois da primeira fiscalização. Também houve patrulhamento e desaglomeração nas ruas Lima e Silva e República, na Cidade Baixa, e na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento.

Além da operação relativa ao cumprimento das normas de segurança sanitária, a Guarda Municipal realizou a detenção de dois homens que invadiram o museu Joaquim Felizardo, na rua João Alfredo (Cidade Baixa). Também foi detido um cidadão que agrediu um servidor no postão da Cruzeiro.

“Continuamos com nosso trabalho visando orientar e conduzir a população ao cumprimento da lei e da ordem com consequente manutenção da segurança sanitária. É muito importante a participação da população denunciando e acompanhando as ações das forças de segurança”, destacou o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento.