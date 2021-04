RS segue em bandeira vermelha e sem cogestão regional até 10 de maio

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

todo o mapa do Estado sob classificação de bandeira vermelha Comaté pelo menos dia 10 de maio, quando será apresentado um novo modelo de controle da pandemia, o governo gaúcho anunciou, nesta sexta-feira (30), que seguirá divulgando diariamente o boletim de hospitalizações elaborado pelo Comitê de Dados. O material reúne as informações das regiões Covid, das macrorregiões e do RS como um todo, além do resumo diário de casos.

todas as 21 regiões entraram na nona semana consecutiva de bandeira preta ublicar decreto com permissão de cogestão para a a educação na terça-feira (27) Na sexta-feira da semana passada (23),, que indica risco altíssimo de contaminação pelo coronavírus. No entanto, ao p, e retomar a bandeira vermelha (de risco alto) para todo o RS, possibilitando à volta das aulas presenciais, o governador Eduardo Leite confirmou a necessidade de adotar um novo modelo nos moldes do distanciamento controlado.

Segundo ele, a evolução da pandemia e o aprendizado sobre o comportamento do vírus justificam os ajustes, em elaboração.

Criado há cerca de um ano, em 10 de maio de 2020, o distanciamento controlado foi baseado em 11 indicadores da velocidade de contágio e de ocupação de leitos de UTI, classificando o risco para cada região, representado nas cores das bandeiras e em protocolos para cada nível, de amarelo a preto.

Mapa do RS está todo em vermelho, enquanto governo estrutura novo modelo de controle da pandemia. Arte: Reprodução/JC

Até esse período de transição para o novo modelo está suspensa a cogestão regional, na qual as município e regiões podem adotar protocolos menos rígidos do que a bandeira de classificação. Segundo o Palácio Piratini, como a situação da pandemia ainda demanda cuidados, é preciso evitar que os municípios adotem protocolos compatíveis à bandeira laranja (risco médio) neste momento, permanecendo as regras de bandeira vermelha para todo o Estado.