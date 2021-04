Rio Grande do Sul encerra abril com quase 25 mil mortes pela Covid-19

O Rio Grande do Sul está perto de bater mais uma triste marca da pandemia, após a confirmação de 198 novos óbitos em decorrência da Covid-19 nesta sexta-feira (30). Com a atualização, o Estado encerra abril com 24.951 vítimas fatais da doença até agora. Foram mais de 4,8 mil mortes ao longo do mês.

RS está longe de atingir a chamada imunidade de rebanho O monitoramento da Saúde estadual identificou 8.126 novas infecções pelo coronavírus nas últimas 24 horas. Com isso, 974.969 gaúchos já foram contaminados desde o início da crise sanitária. Desse total, 96% estão curados. Ainda assim, pesquisa indica que o

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado baixou para 83,8% nesta sexta-feira. Até as 17h30min, eram 2.826 pacientes necessitando de tratamento intensivo, sendo 1.765 com diagnóstico confirmado para Covid-19.