Comorbidades: veja quem pode se vacinar a partir desta sexta-feira em Porto Alegre

A vacinação contra o novo coronavírus dá mais um passo nesta sexta-feira (30) em Porto Alegre. A partir do meio dia, parte do grupo de pessoas com comorbidades poderá se imunizar contra a Covid-19 na Capital.

Os tipos de comorbidades que poderão receber o imunizante constam no plano nacional de vacinação. A aplicação das doses será feita em 32 unidades de saúde (veja a lista abaixo). Desta vez, não haverá imunização em drive-thrus.

Idosos com 60 anos ou mais também continuam a ser vacinados com a primeira dose , devendo apresentar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Não haverá vacinação para segunda dose da Coronavac.

A prefeitura de Porto Alegre alerta que as pessoas com comorbidades que já podem ser vacinadas devem levar cópia do atestado médico junto com o original. A cópia ficará na unidade de saúde para registro. A necessidade vale para gestantes e puérperas com comorbidades (também pode ser cópia da carteira de vacinação de gestante) e para pessoas com HIV, que além do original devem levar cópia do atestado ou da receita com medicamentos de uso contínuo.

Quem poderá se vacinar a partir de hoje:

Pessoas com Síndrome de Down (estimadas em 334 pessoas). Sem necessidade de comprovação.

Gestantes e puérperas com comorbidades independentemente da idade (cerca de 2.580 pessoas), com atestado médico ou carteira de vacinação da gestante.

Portadores de deficiência cadastrados no plano Benefício de Prestação Continuada entre 54 e 59 anos (em torno de 2.446 pessoas). Identificação pelo cadastro.

Portadores de HIV dos 54 aos 59 anos (estimados em 1.200 pessoas). É necessário levar atestado médico ou receita com medicação contínua.

Outros grupos que integram esta fase começarão a ser vacinados na próxima semana, como pessoas com doença renal crônica que fazem diálise, independentemente de idade, e pessoas com comorbidades entre 54 e 59 anos.

chegada de um novo lote de imunizantes no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (29) O avanço no cronograma de vacinação se deu em razão da. Um total de 353.750 doses da vacina AstraZeneca/Oxford/Fiocruz e 7.200 doses da Coronavac desembarcaram em Porto Alegre. Com a nova remessa, o Rio Grande do Sul soma 4,2 milhões de doses recebidas. Até a manhã desta sexta-feira, 2.249.550 gaúchos foram vacinados contra a Covid-19. Destes, 933.300 já receberam a segunda dose, completando, assim, o calendário vacinal. Em Porto Alegre, o número de vacinados está em 384.355, sendo que 197.190 já receberam a dose 2.

Unidades de Saúde com vacinação nesta sexta, a partir das 12h: