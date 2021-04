Porto Alegre mantém vacinação da Covid-19 somente para primeira dose nesta sexta

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre seguirá somente para a primeira dose nesta sexta-feira (30). A Capital está imunizando pessoas com 60 anos ou mais com a vacina AstraZeneca/Oxford, atualmente a única disponível nos estoques da cidade. A aplicação ocorre em 16 locais (veja lista abaixo).

Rio Grande do Sul recebeu nova remessa nesta quinta-feira A prefeitura aguarda a chegada de novos lotes para retomar a imunização de quem já recebeu a primeira dose de Coronavac. O, mas a quantidade da vacina chinesa é insuficiente para ser distribuída entre os municípios gaúchos. Segundo a Saúde do Estado, as 7 mil vacinas ficarão na Ceadi até a próxima semana, quando deve chegar um lote mais significativo.

Nesta sexta, a vacinação ocorre em 15 unidades de saúde, das 8h às 17h, e no drive-thru do estacionamento da Pucrs, das 9h às 17h. É preciso levar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre.

A vacinação nas farmácias parceiras para profissionais de saúde, de apoio e estagiários também está suspensa temporariamente até a chegada de novas doses.

Veja os locais onde tomar a vacina nesta sexta

Drive-thru

Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs

Unidades de saúde para primeira dose