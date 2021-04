Apenas com 1ª dose, locais de vacinação têm pouco movimento em Porto Alegre

primeira dose para pessoas com 60 anos ou mais . Até agora foram aplicadas 15 mil doses. O movimento está baixo nos 15 postos de saúde e no drive-thru do estacionamento da PUCRS, destinados à vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre. Desde quarta-feira (28), o ritmo de imunização está mais lento, segundo informações da prefeitura. "De acordo com os registros que temos, com dados de 2020, faltariam 4 mil pessoas na atual faixa etária", comenta o diretor-geral de Vigilância em Saúde da Capital, Fernando Ritter. Atualmente, a campanha de vacinação contra o novo coronavírus está ocorrendo somente para a. Até agora foram aplicadas 15 mil doses.

levar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a retomada da aplicação da segunda dose depende da nova remessa de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, que chegou ao RS nesta tard Além de não haver imunizantes para quem precisa fazer a segunda dose, a vacina disponível para quem ainda irá fazer a primeira aplicação é a Astrazeneca/Oxford. Para receber, é precisoe comprovante de residência em Porto Alegre. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a retomada da aplicação da segunda dose depende da nova remessa de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde, quee. A previsão é de que até esta sexta-feira (30) as cerca de 350 mil novas doses sejam distribuídas aos municípios. Ainda não está definido quantas serão destinadas a Porto Alegre.

A remessa recém-chegada contém 353.750 doses do imunizante da AstraZeneca e 7,2 mil doses da vacina Coronavac - estas últimas necessárias para a segunda dose de mais de 40 mil gaúchos vacinados pela remessa distribuída no dia 20 de março. Também há necessidade de chegada em breve de 223.400 doses para a segunda dose dos vacinados com a remessa de Coronavac distribuída no dia 26 de março.

devido ao atraso na entrega dos insumos Ritter destaca que, a princípio, a segunda dose de Coronavac/Butantan só será possível de ser aplicada na segunda quinzena de maio (sem prejuízo de eficácia mesmo em pessoas que tenham recebido a primeira dose há mais de 28 dias). Isso porque a previsão do Ministério da Saúde é de que o imunizante seja distribuído a partir dos próximos 20 dias. A pausa ocorreu porque o Instituto Butantan estava com o envase da Coronavac paralisado,, mas os trabalhos já foram retomados.

Até agora, Porto Alegre imunizou 383.850 pessoas com a primeira dose da vacina contra Covid-19 até as 17h40 desta quinta-feira (29), o equivalente a 34,77% da população que pode receber o imunizante. Com duas doses e esquema completo, já são 195.712 vacinados, ou 17,73%. Os dados estão na plataforma Vacinômetro da prefeitura.

pessoas com doenças crônicas "Esperamos iniciar a vacinação de 50 mila partir da primeira semana de maio", calcula o diretor-geral da Vigilância em Saúde. "Para isso, precisa chegar um volume de doses suficiente", completa. Ao todo, o grupo de pessoas com comorbidades é de 192 mil indivíduos na Capital. No entanto, a primeira etapa da vacinação ocorrerá em portadores de Síndrome de Down, gestantes de risco, doentes crônicos com idade entre 55 a 59 anos, pessoas com diáleses e pessoas com deficiência com cadastro de benefício de prestação continuada.

A vacinação nas farmácias parceiras para profissionais de saúde, de apoio e estagiários está suspensa temporariamente até o recebimento de novas remessas de vacinas.