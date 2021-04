Com novo lote de vacinas previsto para sexta, RS imunizará idosos e pessoas com comorbidades

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

em falta em Porto Alegre O Rio Grande do Sul aguarda para sexta-feira (30) a chega de mais um lote de vacinas contra a Covid-19. A liberação de nova remessa foi confirmada pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira (28). Serão 353.750 doses do imunizante da AstraZeneca e 7,2 mil doses da vacina Coronavac, já

prevista para iniciar em maio De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), a remessa das ampolas da AstraZeneca permitirá avançar na vacinação dos idosos, atingindo 100% da faixa etária até 60 anos, e começar a imunização de pessoas com comorbidades,

Atualmente, faltam no Estado 40.470 doses da Coronavac para concluir o esquema vacinal de idosos que receberam a primeira doses da remessa distribuída no dia 20 de março. Essa data corresponde à distribuição das doses às 18 coordenadorias regionais de saúde, mas as vacinas começam a ser aplicadas de acordo com o calendário dos municípios.

Também há necessidade de 223.400 doses para a segunda aplicação nos gaúchos vacinados com a remessa distribuída em 26 de março. O intervalo preconizado entre as duas doses é de 28 dias, e deve ser contabilizado a partir do dia da aplicação da vacina.

De acordo com a SES, já foram distribuídas "100% das doses necessárias para a segunda dose das pessoas imunizadas no final de janeiro", mês em que começou a vacinação no RS.

Por enquanto, não há falta de vacinas da AstraZeneca para aplicação em segunda dose no Estado. No entanto, a Coronavac começou a faltar no início da semana, em função da redução das quantidades de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde.