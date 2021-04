Cansaço, dor de cabeça e febre são reações comuns à vacina da AstraZeneca/Oxford

A vacinação contra o novo coronavírus segue em todo o Brasil, ainda que em ritmo lento devido à escassez de vacinas para dar conta de toda a demanda. No Rio Grande do Sul, 2.210.838 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante, enquanto 874.533 completaram o calendário vacinal e já foram vacinados com a dose 2. Com a ampliação do espectro de pessoas imunizadas, se tornam mais comuns os relatos de reações adversas à vacina.

Anvisa não registra casos de reações graves Dos imunizantes que estão sendo aplicados no Brasil, a da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz é a que tem apresentado o maior número de casos. A aplicação da vacina chegou a ser suspensa em 13 países europeus devido a complicações sanguíneas como trombose e morte por coágulos. Após dez dias, porém, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) liberou o uso, visto que não identificou relação com o desenvolvimento de eventos trombolíticos, concluindo que a vacina da AstraZeneca é segura e que os benefícios do produto ainda superam os possíveis riscos. No Brasil, a

Ainda assim, são comuns os registros de reações adversas ao imunizante. Conforme a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), sensibilidade no local da injeção, dor local, dor de cabeça, fadiga, mialgia, mal-estar, febre, calafrios, dor nas articulações e náusea são as mais comuns, sendo menos frequentes quando da segunda dose. Todos esses sintomas, porém, constam da bula da vacina e não trazem riscos à população, além do desconforto momentâneo.

A Vigilância Sanitária gaúcha monitora os casos envolvendo reações à aplicação da vacina . Caso os efeitos sejam mais sérios ou persistam por mais tempo do que o considerado normal, a SES-RS recomenda que a população entre em contato com o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), por meio do telefone 150, o disque vigilância.

Confira a lista dos efeitos colaterais relacionados à vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz:

Confira a lista dos efeitos colaterais relacionados à vacina da AstraZeneca/Oxford/Fiocruz:

Muito comum (pode afetar mais de 1 em cada 10 pessoas)

Sensibilidade, dor, sensação de calor, coceira ou hematoma (manchas roxas) onde a injeção é administrada

Sensação de indisposição de forma geral

Sensação de cansaço (fadiga)

Calafrio ou sensação febril

Dor de cabeça

Enjoos (náusea)

Dor nas articulação ou dor muscular

Comum (pode afetar até 1 em cada 10 pessoas)

Inchaço, vermelhidão ou um caroço no local da injeção

Febre

Enjoos (vômitos) ou diarreia

Sintomas semelhantes aos de um resfriado como febre acima de 38 °C, dor de garganta, coriza (nariz escorrendo), tosse e calafrios

Incomum (pode afetar até 1 em cada 100 pessoas)

Sonolência ou sensação de tontura

Diminuição do apetite

Dor abdominal

Linfonodos (ínguas) aumentados

Sudorese excessiva, coceira na pele ou erupção na pele

Muito raro

Coágulos sanguíneos importantes em combinação com níveis baixos de plaquetas no sangue (trombocitopenia) foram observados com uma frequência inferior a 1 em 100.000 indivíduos vacinados

Desconhecida (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis)