Prevista para maio, vacinação de grupo com comorbidades tem regras divulgadas

portadores de comorbidades O Ministério da Saúde publicou nota técnica com as diretrizes da vacinação da Covid-19 para o grupo de, o próximo a ser contemplado pelo Plano Nacional de Imunizações. No Rio Grande do Sul, há mais de um milhão de pessoas nessa condição, que têm alguma doença ou agravo prévio, tornando-se mais vulneráveis às complicações do novo coronavírus.

Como a vacinação ocorre em etapas, dependendo das remessas de imunizantes enviadas pelo Ministério da Saúde aos Estados,a priorização da vacinação acontecerá em duas fases, em todo o país. Na Fase 1 receberão as doses pessoas com síndrome de down maiores de 18 anos; doentes renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos; gestante e puérperas com alguma comorbidade, maiores de 18 anos; pessoas com 55 a 59 anos com comorbidades; pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), de 55 a 59 anos.

Já na Fase 2 serão contempladas as demais pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente cadastradas no BPC e gestantes e puérperas independentemente de condições pré-existentes e divididas por idade, assim como ocorre no grupo dos idosos.

Após completar a faixa das pessoas de 55 a 59 anos, inicia-se a aplicação nas entre 50 e 54 anos e, na sequência, de 45 a 49 anos e assim por diante, até chegar aos 18 anos.

De acordo com a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, municípios que já concluíram a vacinação dos idosos e que já realizaram busca ativa por faltantes poderão avançar na campanha e iniciar a vacinação das pessoas com comorbidade da Fase 1.

A diretora do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde, Ana Costa, ressalta que o RS não receberá doses suficientes para vacinar todas as pessoas da Fase 1 de uma vez, então, o processo ocorrerá conforme a chegada das vacinas ao Estado. "Em maio, esperamos iniciar essa etapa em todo o território gaúcho”, destacou.

De modo geral, a maioria dos municípios estão na fase de vacinar idosos com 61 anos ou mais, dependendo do ritmo da campanha em cada lugar. Para comprovar a doença, a pessoa deverá levar ao posto de saúde um documento médico (exames, receitas, relatório médico, prescrição médica, etc).