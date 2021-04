Com vacina em falta, Porto Alegre aplica apenas primeira dose nesta quarta

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

redução das quantidades de vacinas Coronavac Em função daenviadas pelo Ministério da Saúde para aplicação da segunda dose, Porto Alegre só disponibilizará imunização da primeira dose nesta quarta-feira (28). A vacina aplicada será a de Oxford, única disponível atualmente na Capital. O público alvo segue sendo o de idosos acima dos 60 anos, e o atendimento será realizado em 15 unidades de saúde, das 8h às 17h, e no drive-thru da Pucrs, das 9h às 17h.

os drive-thrus da Capital já haviam registrado filas Na manhã desta terça-feira (27)devido a escassez de imunizantes para a segunda dose.

A vacinação nas farmácias parceiras para profissionais de saúde, de apoio e estagiários também está suspensa temporariamente, até o recebimento de novas remessas de vacinas.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a retomada da aplicação da segunda dose só será possível quando chegar nova remessa de vacinas. No entanto, pessoas que aguardam a segunda dose devem ficar tranquilas, pois não há prejuízo na imunização caso a aplicação seja feita após 28 dias, como agendado no momento da primeira dose da vacina Coronavac/Butantan.

Até as 17h20min desta terça-feira (27), 374.260 pessoas haviam recebido a primeira dose na cidade, 33,91% da população. Com duas doses e esquema vacinal completo já são 181.185 pessoas, 16,36%. Nos três pontos de drive-thru que estavam disponíveis no dia, foram aplicadas 2.867 doses de vacinas. Já nas unidades de saúde, a movimentação foi constante, em especial em busca da segunda dose.

Em todo o Rio Grande do Sul, segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES), também começam a faltar vacinas Coronavac para a segunda dose, e não há previsão do Ministério da Saúde quanto à data de nova remessa de doses.

Para receber a primeira dose na Capital, é preciso levar documento de identidade com CPF e comprovante de residência.

Onde se vacinar nesta quarta-feira:

Drive-thru

Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da PUCRS

Unidades de saúde para primeira dose