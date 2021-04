Com mais 193 mortes, Rio Grande do Sul soma quase 24,5 mil mortes pela Covid-19

Mais 193 mortes em decorrência do coronavírus foram confirmadas no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (27). Com a atualização, o Estado chega a 24.458 vítimas fatais desde o início da pandemia. As mortes mais recentes são de gaúchos com idades entre 35 e 93 anos.

O monitoramento estadual também notificou 6.223 novas contaminações pelo vírus nas últimas 24 horas. Até agora, 919.499 pessoas no RS já foram diagnosticadas com Covid-19. Desse total, o percentual de recuperados é de 96%.

> Leia também: Porto Alegre tem falta de 2ª dose da Coronavac em parte dos postos de saúde

A ocupação dos leitos de UTI no Estado está em 85,6%. São 2.882 pacientes necessitando de tratamento intensivo, sendo 1.847 por conta da Covid-19. Outros 122 ainda aguardam confirmação para a doença.