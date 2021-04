Vacinação para pessoas com 60 anos ou mais segue nesta terça em Porto Alegre

60 anos ou mais, que começou a ser aplicada para esta faixa na última sexta-feira, veja na lista abaixo). A vacinação contra a Covid-19 para pessoas comprossegue nesta terça-feira (27), em Porto Alegre. A imunização será realizada em 33 locais de atendimento ().

São 30 unidades de saúde, abertas das 8h às 17h, e três drive-thrus localizados nos estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e Pucrs, com atendimento das 9h às 17h.

Mesmo enfrentando uma redução nos estoques de segunda dose de Coronavac, a Secretaria Municipal de Saúde da Capital garantiu que está havendo um empenho para administrar as remessas e remanejar doses conforme a necessidade de cada local de aplicação.

> Leia mais: Idosos devem ter idade completa da faixa de imunização para garantir vacina

Para receber a primeira dose, é necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da segunda dose, é preciso, além do documento com CPF, apresentar a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

Aqueles que foram imunizados há mais de 21 dias com a primeira dose da Coronacav devem ficar atentos à data para aplicação da segunda dose. Quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar uma unidade de saúde e solicitar um novo. Sem o cartão não é possível receber a segunda dose.

É importante realizar todo processo de imunização, pois só assim o esquema vacinal estará completando.

Confira os locais de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre

Drive-thrus

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big BarraShoppingSul - Av. Diário de Notícias, 300

Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs

Unidades de Saúde