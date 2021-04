Rio Grande do Sul tem mais 73 mortes por Covid-19 e 1.131 novos casos em 24 horas

O Rio Grande do Sul registrou nesta segunda-feira (26) mais 73 mortes relacionadas à Covid-19. Número bem abaixo das notificações somadas de sábado e domingo, quando o Estado registrou 221 óbitos pela doença. Os dados costumam ser menores nas segundas em função do trabalho reduzido nas secretarias de saúde durante o fim de semana. Com a atualização, o RS soma 24.266 vidas perdidas até agora.

O monitoramento estadual da pandemia notificou 1.131 novas infecções por coronavírus entre os gaúchos nas últimas 24 horas. São 949.965 ao todo desde o início da crise sanitária. Desses, 96% são considerados recuperados.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado subiu e está em 85,9%. No domingo, estava em 83,4%. No fim da tarde desta segunda-feira, eram 2.892 pacientes internados em 3.368 leitos de unidade intensiva, sendo 1.866 diagnosticados com Covid-19. Em Porto Alegre, a lotação é de 90,45%, com 540 doentes internados por coronavírus.