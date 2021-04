Porto Alegre segue com vacinação das pessoas a partir de 60 anos nesta segunda-feira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A vacinação das pessoas na faixa etária a partir dos 60 anos continua em Porto Alegre nesta segunda-feira (26). A aplicação da primeira e segunda doses seguirá nas 30 unidades de saúde referência, das 8h às 17h, e nos três drive-thrus: Big Sertório, Big BarraShopping e PUCRS, das 9h ás 17h.

Para se vacinar, a pessoa deve ter a idade completa da faixa de imunização . A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vai avaliar a evolução da campanha nos últimos dias para analisar os próximos passos. Para isso, é necessário também aguardar a confirmação de novas remessas de doses por parte do Ministério da Saúde.

Para receber a primeira dose, é preciso levar documento de identidade com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. Para segunda dose, além da identidade com CPF, é obrigatório levar o cartão de vacinação que foi entregue no ato da primeira dose.

A SMS ainda está definindo o cronograma para o início da vacinação Covid-19 para pessoas com comorbidades.

Unidades de Saúde com vacinação contra a Covid-19, das 8h às 17h:

Unidade de Saúde Modelo - Av. Jerônimo de Ornelas, 55 - Bairro Santana

Unidade de Saúde Santa Cecília - Rua São Manoel, 543 - Bairro Santa Cecília

Unidade de Saúde Santa Marta - Rua Capitão Montanha, 27 - Bairro Centro Histórico

Unidade de Saúde Cristal - Rua Cruzeiro do Sul, 2702 - Bairro Santa Tereza

Unidade de Saúde Glória - Av. Professor Oscar Pereira, 3229 - Bairro Glória (vacinação na Igreja próxima à Unidade) Igreja Nossa Senhora da Glória - Av. Prof Oscar Pereira 2851 - Bairro Glória

Unidade de Saúde Moab Caldas - Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

Unidade de Saúde Nossa Senhora de Belém - Rua João do Couto, 294 - Bairro Belém Velho

Unidade de Saúde Milta Rodrigues - Rua Comendador Eduardo Secco, 4 B Bairro - Jardim Carvalho

Unidade de Saúde Chácara da Fumaça - Estrada Martim Félix Berta, 2432 - Mario Quintana, Porto Alegre

Unidade de Saúde Morro Santana - Rua Marieta Menna Barreto, 210 - Bairro Protásio Alves

Unidade de Saúde Vila Jardim - Rua Nazareth, 570 - Bairro Bom JesUnidade de Saúde

Unidade de Saúde Passo das Pedras I- Av. Gomes de Carvalho, 510 - Bairro Passo das Pedras

Unidade de Saúde Ramos - Rua K esquina rua RC, s/n -Vila Nova Sta Rosa- Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Rubem Berta - Rua Wolfram Metzler, 675 - Bairro Rubem Berta

Unidade de Saúde Sarandi - R. Francisco Pinto da Fontoura, 341 - Bairo Sarandi

Clínica da Família IAPI - Rua Três de Abril, 90 - Área 8, 9, 10, 11, 16 - Bairro Passo da Areia

Unidade de Saúde Ilha da Pintada - Av. Presidente Vargas, 390 - Bairro Arquipélago Ilha da Pintada

Unidade de Saúde Diretor Pestana - Rua Dona Teodora, 1016 - Bairro Farrapos

Unidade de Saúde Vila Ipiranga - Rua Alberto Silva, 1830 - Bairro Vila Ipiranga

Unidade de Saúde Bananeiras - Av. Coronel Aparício Borges, 2494 - Bairro Coronel Aparício Borges

Unidade de Saúde Panorama - Rua Rômulo da Silva Pinheiro, S/N - Lomba do Pinheiro

Unidade de Saúde Santo Alfredo - Rua Santo Alfredo, 37 - Bairro Partenon

Unidade de Saúde São Carlos - Av. Bento Gonçalves, 6670 - Bairro Partenon

Clínica da Família Álvaro Difini - Rua Alvaro Difini, 520 - Bairro Restinga

Unidade de Saúde Belém Novo - Rua Florencio Farias,195 – Bairro Belém Novo

Unidade de Saúde Quinta Unidade - Rua São João Calábria, 20 - Bairro Restinga

Unidade de Saúde Camaquã - Rua Professor Dr. Pitta Pinheiro Filho, 176 - Bairro Camaquã

Unidade de Saúde Guarujá - Av. Guarujá, 190 - Bairro Guarujá

Unidade de Saúde Tristeza - Av. Wenceslau Escobar, 2442 - Bairro Tristeza

Unidade de Saúde Moradas da Hípica - Rua Geraldo Tollens Linck, 235 - Bairro Aberta dos Morros

Drive-thrus das 9h às 17h: