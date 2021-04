Idosos devem ter idade completa da faixa de imunização para garantir vacina

Ansiosos pela proteção contra a Covid-19, muitos gaúchos do grupo priortário têm procurado os postos para tentar garantir a vacinação mesmo antes de atingirem a faixa de imunização vigente. No entanto, a orientação do governo do Estado é clara: para se vacinar, o idoso precisa ter completado a idade indicada pelo calendário municipal até o dia da aplicação.

estabelecendo regras para o uso de eventuais sobras Em todo o Estado, no entanto, a orientação às prefeituras é para otimizar as doses de imunizantes disponíveis, procurando sempre utilizar as sobras diárias de vacinas que possam ocorrer. Em Porto Alegre, por exemplo, a administração municipal chegou a divulgar uma nota, no final de março,de imunizantes. “O objetivo é fazer a vacina chegar ao maior número possível de pessoas integrantes dos grupos prioritários de vacinação, evitando todo e qualquer desperdício ou perda de segurança da vacina”, destacou no comunicado o diretor da Vigilância em Saúde, Fernando Ritter.

Como o tempo de abertura dos frascos das vacinas tem validade de seis horas, a prefeitura da Capital determinou que, ao término do expediente de vacinação, caso haja sobra, deva ser feita uma busca no entorno da unidade de saúde, para identificar pessoas que integram os grupos prioritários de vacinação (idosos, profissionais de saúde e, na ausência desses, pessoas com comorbidades descritas no Plano Municipal de Vacinação, em atendimento aos planos estadual e nacional) e que porventura estejam no local em busca dos imunizantes. Pessoas de fora desse grupo não podem ser beneficiadas.

Outra dúvida recorrente dos gaúchos tem sido a respeito da diferença de faixa etária de vacinação nas cidades. A Secretaria Estadual da Saúde (SES) esclarece, no site que dispõe as informações sobre a Covid-19, que o processo depende do ritmo de vacinação aplicado em cada município. "Na medida em que o município completa a faixa etária indicada, pode avançar para a próxima faixa. Essas diferenças entre os municípios ocorrem, por exemplo, em função da velocidade de aplicação, tamanho do grupo a ser vacinado e outros fatores".