RS segue em alto risco da pandemia e entra na nona semana de bandeira preta

Contrariando expectativas de prefeitos e setores da economia, o Rio Grande do Sul segue para mais um período de bandeira preta em todas as 21 regiões do distanciamento controlado. Esta é a nona semana consecutiva nessa condição, que indica risco altíssimo de contaminação pela Covid-19. O mapa da 51ª rodada do modelo, divulgado nesta sexta-feira (23), já é definitivo e tem vigência até o dia 3 de maio.

gestão compartilhada do modelo passa a valer também para a educação De acordo com o governo do Estado, como todas as regiões estão em cogestão, podem ser adotados protocolos de bandeira vermelha. Pela primeira vez, a, e as prefeituras poderão retomar as atividades presenciais de ensino para turmas de Educação Infantil, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, cursos livres, estágios curriculares obrigatório em ambiente laboratorial e em plantões para atendimento aos alunos de Ensino Médio Técnico Subsequente, de Ensino Superior e de pós-graduação.

também contemplou alterações no horário de funcionamento de restaurantes, aos finais de semana e feriados, e novos protocolos para parques, museus, condomínios e competições oficiais na bandeira vermelha. A nova regra foi permitida por meio da publicação de decreto estadual, na quinta-feira (22), queno horário de funcionamento de restaurantes, aos finais de semana e feriados, e novos protocolos para parques, museus, condomínios e competições oficiais na bandeira vermelha.

Novo mapa do distanciamento controlado foi divulgado nesta sexta, e vale até 3 de maio. Arte: Palácio Piratini/Divulgação/JC

Nesta rodada, houve melhora, na média estadual, no número de internados por Covid-19 em leitos clínicos (-12%) e em UTIs (-10%). Já o número de registros de óbitos reduziu 24% em relação à semana passada. Mesmo com a melhora dos indicadores, o RS ficou na bandeira preta devido à trava de segurança do modelo, que coloca as regiões nessa cor mesmo que alguma tenha ficado com a média mais baixa. A salvaguarda da bandeira preta é acionada quando a relação entre leitos de UTI livres e ocupados por pacientes de Covid-19 baixa de 0,35. Nesta rodada, o índice ficou em 0,25.

“É importante que a população entenda que o risco ainda é alto, especialmente em função do quadro de ocupação hospitalar. Os leitos de UTI SUS estão com 82% de ocupação e os leitos privados, mais de 95%. Ainda é um indicador alto e, por isso, as pessoas precisam ajudar cumprindo protocolos, denunciando casos de aglomerações e descumprimento de regras pelo disque-denúncia. Por isso mantivemos a trava de segurança com o RS em bandeira preta, para que entendam que embora a situação esteja melhorando, não está confortável”, afirmou o governador Eduardo Leite no final da manhã, em transmissão ao vivo pela internet.

Com uma média de ocupação de leitos de UTI de 85,5%, o Estado tem 2.010 pacientes suspeitos e confirmados com Covid-19 em unidades de terapia intensiva, mais do que o dobro do registrado em 9 de fevereiro, no pico da pandemia.

O mapa já é definitivo, não permitindo possibilidade de pedidos de reconsideração, devido à gravidade do cenário. Também segue suspensa a Regra 0-0, na qual municípios sem registro de óbito ou hospitalização de moradores nos últimos 14 dias poderiam adotar protocolos de bandeira inferior.