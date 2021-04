Vacinação da Covid-19 para pessoas com 61 anos segue nesta terça em Porto Alegre

61 anos ou mais começou nesta segunda-feira A vacinação contra a Covid-19 para pessoas come prossegue nesta terça-feira (20), em Porto Alegre. A imunização será em 33 locais de atendimento.

São 30 unidades de saúde, abertas das 8h às 17h, e três drive-thrus localizados nos estacionamentos do Big Sertório, Big Barra Shopping Sul e Pucrs, com atendimento das 9h às 17h. Veja abaixo a lista completa dos locais disponíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde também orienta que pessoas imunizadas há mais de 21 dias com a primeira dose da Coronacav fiquem atentas à data para aplicação da segunda dose. É importante que realizar todo processo de imunização, pois só assim o esquema vacinal estará completando.

> Leia mais: Óbitos de idosos seguem em queda após o início da vacinação no RS

Para receber a primeira dose da vacina, é necessário levar documento com CPF e comprovante de residência em Porto Alegre. No caso da segunda dose, é preciso, além do documento com CPF, apresentar a carteira de vacinação com registro da primeira aplicação.

Quem perdeu o cartão de vacinação deve procurar uma unidade de saúde e solicitar um novo. Sem o cartão não é possível receber a segunda dose.

A vacinação de agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), na Unidade de Saúde IAPI, segue até sexta-feira (23), com exceção da quarta (21), feriado do Dia de Tiradentes. Os agentes estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 depois de terem sido incluídos nos grupos prioritários por integrarem as forças de segurança.

Também nesta terça, os profissionais de saúde e trabalhadores de apoio de serviço de saúde que ainda não fizeram a primeira dose da vacina poderão procurar uma das 19 farmácias parceiras da secretaria de saúde para receber a imunização. Os locais também aplicam a segunda dose. As farmácias oferecem a vacinação das 9h às 17h. Já a Panvel do Shopping Iguatemi funciona a partir das 10h.

Confira os locais de vacinação contra a Covid-19 em Porto Alegre

Drive-thrus

Big Sertório - Acesso pela rua Dona Alzira, no estacionamento coberto do Sam's Club

Big BarraShoppingSul - Av. Diário de Notícias, 300

Pucrs - Acesso pela av. Ipiranga, 6681 - atrás do Centro de Eventos, com entrada ao lado do Museu da Pucrs

Unidades de Saúde