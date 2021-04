Rio Grande do Sul soma 23.271 mortes por Covid-19 após 79 novos óbitos

Depois de superar 23 mil mortes por Covid-19 no fim de semana, o Rio Grande do Sul contabilizou nesta segunda-feira (19) mais 79 óbitos relacionados à doença. Agora, são 23.271 vítimas fatais no total.

RS se aproxima de 1 milhão de infecções Também foram confirmados mais 828 casos positivos de coronavírus nas últimas 24 horas. O, com 922.550 gaúchos contaminados desde o início da crise sanitária. Desses, 96% são considerados recuperados.

Os números da pandemia costumam ser menores aos domingos e segundas-feiras devido ao fluxo de trabalho nas secretarias estaduais e, consequentemente, no registro de dados. Às terças-feiras eles tendem a ser maiores por incluírem as informações não processadas no fim de semana.

A taxa de ocupação das UTIs segue em recuo. No fim da tarde desta segunda, estava em 86,9%, com 2.939 pacientes necessitando de leitos de unidade intensiva - 2.042 deles com diagnóstico para Covid-19. Outros 124 aguardam confirmação para a doença. Em Porto Alegre, a lotação das UTIs era de 97,70% por volta das 17h30min. São 625 pessoas internadas em estado mais crítico com coronavírus na Capital.